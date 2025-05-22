Dövizler / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp
53.06 USD 0.75 (1.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHMG fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.85 ve Yüksek fiyatı olarak 54.04 aralığında işlem gördü.
Chemung Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
52.85 54.04
Yıllık aralık
40.71 55.73
- Önceki kapanış
- 53.81
- Açılış
- 53.75
- Satış
- 53.06
- Alış
- 53.36
- Düşük
- 52.85
- Yüksek
- 54.04
- Hacim
- 41
- Günlük değişim
- -1.39%
- Aylık değişim
- -0.82%
- 6 aylık değişim
- 9.63%
- Yıllık değişim
- 11.31%
21 Eylül, Pazar