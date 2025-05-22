FiyatlarBölümler
Dövizler / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp

53.06 USD 0.75 (1.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHMG fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.85 ve Yüksek fiyatı olarak 54.04 aralığında işlem gördü.

Chemung Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.85 54.04
Yıllık aralık
40.71 55.73
Önceki kapanış
53.81
Açılış
53.75
Satış
53.06
Alış
53.36
Düşük
52.85
Yüksek
54.04
Hacim
41
Günlük değişim
-1.39%
Aylık değişim
-0.82%
6 aylık değişim
9.63%
Yıllık değişim
11.31%
21 Eylül, Pazar