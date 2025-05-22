КотировкиРазделы
CHMG: Chemung Financial Corp

52.44 USD 0.13 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHMG за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.20, а максимальная — 52.44.

Следите за динамикой Chemung Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CHMG

Дневной диапазон
52.20 52.44
Годовой диапазон
40.71 55.73
Предыдущее закрытие
52.57
Open
52.40
Bid
52.44
Ask
52.74
Low
52.20
High
52.44
Объем
30
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
-1.98%
6-месячное изменение
8.35%
Годовое изменение
10.01%
