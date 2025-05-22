Валюты / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp
52.44 USD 0.13 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHMG за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.20, а максимальная — 52.44.
Следите за динамикой Chemung Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.20 52.44
Годовой диапазон
40.71 55.73
- Предыдущее закрытие
- 52.57
- Open
- 52.40
- Bid
- 52.44
- Ask
- 52.74
- Low
- 52.20
- High
- 52.44
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -1.98%
- 6-месячное изменение
- 8.35%
- Годовое изменение
- 10.01%
