CHMG: Chemung Financial Corp

53.27 USD 0.54 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHMG hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.27 bis zu einem Hoch von 53.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chemung Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
53.27 53.75
Jahresspanne
40.71 55.73
Vorheriger Schlusskurs
53.81
Eröffnung
53.75
Bid
53.27
Ask
53.57
Tief
53.27
Hoch
53.75
Volumen
17
Tagesänderung
-1.00%
Monatsänderung
-0.43%
6-Monatsänderung
10.06%
Jahresänderung
11.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K