CHMG: Chemung Financial Corp
53.27 USD 0.54 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHMG hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.27 bis zu einem Hoch von 53.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chemung Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
53.27 53.75
Jahresspanne
40.71 55.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.81
- Eröffnung
- 53.75
- Bid
- 53.27
- Ask
- 53.57
- Tief
- 53.27
- Hoch
- 53.75
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- 10.06%
- Jahresänderung
- 11.75%
