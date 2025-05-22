CotationsSections
CHMG: Chemung Financial Corp

53.06 USD 0.75 (1.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHMG a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.85 et à un maximum de 54.04.

Suivez la dynamique Chemung Financial Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
52.85 54.04
Range Annuel
40.71 55.73
Clôture Précédente
53.81
Ouverture
53.75
Bid
53.06
Ask
53.36
Plus Bas
52.85
Plus Haut
54.04
Volume
41
Changement quotidien
-1.39%
Changement Mensuel
-0.82%
Changement à 6 Mois
9.63%
Changement Annuel
11.31%
