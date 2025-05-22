Devises / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp
53.06 USD 0.75 (1.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHMG a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.85 et à un maximum de 54.04.
Suivez la dynamique Chemung Financial Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHMG Nouvelles
Range quotidien
52.85 54.04
Range Annuel
40.71 55.73
- Clôture Précédente
- 53.81
- Ouverture
- 53.75
- Bid
- 53.06
- Ask
- 53.36
- Plus Bas
- 52.85
- Plus Haut
- 54.04
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- -1.39%
- Changement Mensuel
- -0.82%
- Changement à 6 Mois
- 9.63%
- Changement Annuel
- 11.31%
20 septembre, samedi