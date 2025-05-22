시세섹션
통화 / CHMG
주식로 돌아가기

CHMG: Chemung Financial Corp

53.06 USD 0.75 (1.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CHMG 환율이 오늘 -1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.85이고 고가는 54.04이었습니다.

Chemung Financial Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHMG News

일일 변동 비율
52.85 54.04
년간 변동
40.71 55.73
이전 종가
53.81
시가
53.75
Bid
53.06
Ask
53.36
저가
52.85
고가
54.04
볼륨
41
일일 변동
-1.39%
월 변동
-0.82%
6개월 변동
9.63%
년간 변동율
11.31%
20 9월, 토요일