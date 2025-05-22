Moedas / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp
53.11 USD 0.61 (1.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHMG para hoje mudou para 1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.60 e o mais alto foi 53.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Chemung Financial Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
52.60 53.90
Faixa anual
40.71 55.73
- Fechamento anterior
- 52.50
- Open
- 52.60
- Bid
- 53.11
- Ask
- 53.41
- Low
- 52.60
- High
- 53.90
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.16%
- Mudança mensal
- -0.73%
- Mudança de 6 meses
- 9.73%
- Mudança anual
- 11.41%
