货币 / CHMG
CHMG: Chemung Financial Corp
52.50 USD 0.06 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHMG汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点52.25和高点53.09进行交易。
关注Chemung Financial Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHMG新闻
日范围
52.25 53.09
年范围
40.71 55.73
- 前一天收盘价
- 52.44
- 开盘价
- 52.25
- 卖价
- 52.50
- 买价
- 52.80
- 最低价
- 52.25
- 最高价
- 53.09
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- -1.87%
- 6个月变化
- 8.47%
- 年变化
- 10.13%
