Dövizler / CDROW
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants
0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDROW fiyatı bugün 2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8900 ve Yüksek fiyatı olarak 0.9900 aralığında işlem gördü.
Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.8900 0.9900
Yıllık aralık
0.4000 1.2200
- Önceki kapanış
- 0.9000
- Açılış
- 0.9266
- Satış
- 0.9200
- Alış
- 0.9230
- Düşük
- 0.8900
- Yüksek
- 0.9900
- Hacim
- 59
- Günlük değişim
- 2.22%
- Aylık değişim
- -8.46%
- 6 aylık değişim
- 111.49%
- Yıllık değişim
- 0.47%
21 Eylül, Pazar