FiyatlarBölümler
Dövizler / CDROW
Geri dön - Hisse senetleri

CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDROW fiyatı bugün 2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8900 ve Yüksek fiyatı olarak 0.9900 aralığında işlem gördü.

Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDROW haberleri

Günlük aralık
0.8900 0.9900
Yıllık aralık
0.4000 1.2200
Önceki kapanış
0.9000
Açılış
0.9266
Satış
0.9200
Alış
0.9230
Düşük
0.8900
Yüksek
0.9900
Hacim
59
Günlük değişim
2.22%
Aylık değişim
-8.46%
6 aylık değişim
111.49%
Yıllık değişim
0.47%
21 Eylül, Pazar