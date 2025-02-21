CotationsSections
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDROW a changé de 2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.8900 et à un maximum de 0.9900.

Suivez la dynamique Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.8900 0.9900
Range Annuel
0.4000 1.2200
Clôture Précédente
0.9000
Ouverture
0.9266
Bid
0.9200
Ask
0.9230
Plus Bas
0.8900
Plus Haut
0.9900
Volume
59
Changement quotidien
2.22%
Changement Mensuel
-8.46%
Changement à 6 Mois
111.49%
Changement Annuel
0.47%
