CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDROW hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.8900 bis zu einem Hoch von 0.9900 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.8900 0.9900
Jahresspanne
0.4000 1.2200
Vorheriger Schlusskurs
0.9000
Eröffnung
0.9266
Bid
0.9200
Ask
0.9230
Tief
0.8900
Hoch
0.9900
Volumen
59
Tagesänderung
2.22%
Monatsänderung
-8.46%
6-Monatsänderung
111.49%
Jahresänderung
0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K