Währungen / CDROW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants
0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDROW hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.8900 bis zu einem Hoch von 0.9900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.8900 0.9900
Jahresspanne
0.4000 1.2200
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.9000
- Eröffnung
- 0.9266
- Bid
- 0.9200
- Ask
- 0.9230
- Tief
- 0.8900
- Hoch
- 0.9900
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 2.22%
- Monatsänderung
- -8.46%
- 6-Monatsänderung
- 111.49%
- Jahresänderung
- 0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K