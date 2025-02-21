Moedas / CDROW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants
0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDROW para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.8900 e o mais alto foi 0.9900.
Veja a dinâmica do par de moedas Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.8900 0.9900
Faixa anual
0.4000 1.2200
- Fechamento anterior
- 0.9000
- Open
- 0.9266
- Bid
- 0.9200
- Ask
- 0.9230
- Low
- 0.8900
- High
- 0.9900
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- -8.46%
- Mudança de 6 meses
- 111.49%
- Mudança anual
- 0.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh