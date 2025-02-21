クォートセクション
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDROWの今日の為替レートは、2.22%変化しました。日中、通貨は1あたり0.8900の安値と0.9900の高値で取引されました。

Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.8900 0.9900
1年のレンジ
0.4000 1.2200
以前の終値
0.9000
始値
0.9266
買値
0.9200
買値
0.9230
安値
0.8900
高値
0.9900
出来高
59
1日の変化
2.22%
1ヶ月の変化
-8.46%
6ヶ月の変化
111.49%
1年の変化
0.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K