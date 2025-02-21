Valute / CDROW
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants
0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDROW ha avuto una variazione del 2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.8900 e ad un massimo di 0.9900.
Segui le dinamiche di Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.8900 0.9900
Intervallo Annuale
0.4000 1.2200
- Chiusura Precedente
- 0.9000
- Apertura
- 0.9266
- Bid
- 0.9200
- Ask
- 0.9230
- Minimo
- 0.8900
- Massimo
- 0.9900
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 2.22%
- Variazione Mensile
- -8.46%
- Variazione Semestrale
- 111.49%
- Variazione Annuale
- 0.47%
21 settembre, domenica