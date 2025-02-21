QuotazioniSezioni
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9200 USD 0.0200 (2.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDROW ha avuto una variazione del 2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.8900 e ad un massimo di 0.9900.

Segui le dinamiche di Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.8900 0.9900
Intervallo Annuale
0.4000 1.2200
Chiusura Precedente
0.9000
Apertura
0.9266
Bid
0.9200
Ask
0.9230
Minimo
0.8900
Massimo
0.9900
Volume
59
Variazione giornaliera
2.22%
Variazione Mensile
-8.46%
Variazione Semestrale
111.49%
Variazione Annuale
0.47%
21 settembre, domenica