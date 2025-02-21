Валюты / CDROW
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants
0.9900 USD 0.0094 (0.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDROW за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.9000, а максимальная — 1.0200.
Следите за динамикой Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.9000 1.0200
Годовой диапазон
0.4000 1.2200
- Предыдущее закрытие
- 0.9994
- Open
- 0.9900
- Bid
- 0.9900
- Ask
- 0.9930
- Low
- 0.9000
- High
- 1.0200
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 127.59%
- Годовое изменение
- 8.11%
