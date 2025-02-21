Курс CDROW за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.9000, а максимальная — 1.0200.

Следите за динамикой Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.