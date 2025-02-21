КотировкиРазделы
CDROW: Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants

0.9900 USD 0.0094 (0.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDROW за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.9000, а максимальная — 1.0200.

Следите за динамикой Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.9000 1.0200
Годовой диапазон
0.4000 1.2200
Предыдущее закрытие
0.9994
Open
0.9900
Bid
0.9900
Ask
0.9930
Low
0.9000
High
1.0200
Объем
161
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
127.59%
Годовое изменение
8.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.