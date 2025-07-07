Dövizler / CBU
CBU: Community Bank System Inc Common Stock
60.61 USD 1.42 (2.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CBU fiyatı bugün -2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.53 ve Yüksek fiyatı olarak 62.04 aralığında işlem gördü.
Community Bank System Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CBU haberleri
Günlük aralık
60.53 62.04
Yıllık aralık
49.44 73.39
- Önceki kapanış
- 62.03
- Açılış
- 62.04
- Satış
- 60.61
- Alış
- 60.91
- Düşük
- 60.53
- Yüksek
- 62.04
- Hacim
- 749
- Günlük değişim
- -2.29%
- Aylık değişim
- 2.36%
- 6 aylık değişim
- 7.58%
- Yıllık değişim
- 5.48%
21 Eylül, Pazar