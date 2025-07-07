FiyatlarBölümler
Dövizler / CBU
CBU: Community Bank System Inc Common Stock

60.61 USD 1.42 (2.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CBU fiyatı bugün -2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.53 ve Yüksek fiyatı olarak 62.04 aralığında işlem gördü.

Community Bank System Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
60.53 62.04
Yıllık aralık
49.44 73.39
Önceki kapanış
62.03
Açılış
62.04
Satış
60.61
Alış
60.91
Düşük
60.53
Yüksek
62.04
Hacim
749
Günlük değişim
-2.29%
Aylık değişim
2.36%
6 aylık değişim
7.58%
Yıllık değişim
5.48%
21 Eylül, Pazar