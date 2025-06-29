Валюты / CBU
CBU: Community Bank System Inc Common Stock
58.21 USD 0.18 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBU за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.65, а максимальная — 58.21.
Следите за динамикой Community Bank System Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBU
Дневной диапазон
56.65 58.21
Годовой диапазон
49.44 73.39
- Предыдущее закрытие
- 58.03
- Open
- 58.01
- Bid
- 58.21
- Ask
- 58.51
- Low
- 56.65
- High
- 58.21
- Объем
- 418
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -1.69%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- 1.31%
