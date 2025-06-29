КотировкиРазделы
Валюты / CBU
Назад в Рынок акций США

CBU: Community Bank System Inc Common Stock

58.21 USD 0.18 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBU за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.65, а максимальная — 58.21.

Следите за динамикой Community Bank System Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CBU

Дневной диапазон
56.65 58.21
Годовой диапазон
49.44 73.39
Предыдущее закрытие
58.03
Open
58.01
Bid
58.21
Ask
58.51
Low
56.65
High
58.21
Объем
418
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
-1.69%
6-месячное изменение
3.32%
Годовое изменение
1.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.