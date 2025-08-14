Dövizler / CART
CART: Maplebear Inc
41.50 USD 3.90 (8.59%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CART fiyatı bugün -8.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.43 ve Yüksek fiyatı olarak 44.33 aralığında işlem gördü.
Maplebear Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CART haberleri
Günlük aralık
41.43 44.33
Yıllık aralık
35.14 53.44
- Önceki kapanış
- 45.40
- Açılış
- 43.76
- Satış
- 41.50
- Alış
- 41.80
- Düşük
- 41.43
- Yüksek
- 44.33
- Hacim
- 28.515 K
- Günlük değişim
- -8.59%
- Aylık değişim
- -3.87%
- 6 aylık değişim
- 4.75%
- Yıllık değişim
- 2.02%
21 Eylül, Pazar