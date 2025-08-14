Валюты / CART
CART: Maplebear Inc
45.75 USD 0.63 (1.36%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CART за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.56, а максимальная — 46.69.
Следите за динамикой Maplebear Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
45.56 46.69
Годовой диапазон
35.14 53.44
- Предыдущее закрытие
- 46.38
- Open
- 46.38
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- Low
- 45.56
- High
- 46.69
- Объем
- 9.057 K
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- 5.98%
- 6-месячное изменение
- 15.47%
- Годовое изменение
- 12.46%
