CotationsSections
Devises / CART
Retour à Actions

CART: Maplebear Inc

41.50 USD 3.90 (8.59%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CART a changé de -8.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.43 et à un maximum de 44.33.

Suivez la dynamique Maplebear Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CART Nouvelles

Range quotidien
41.43 44.33
Range Annuel
35.14 53.44
Clôture Précédente
45.40
Ouverture
43.76
Bid
41.50
Ask
41.80
Plus Bas
41.43
Plus Haut
44.33
Volume
28.515 K
Changement quotidien
-8.59%
Changement Mensuel
-3.87%
Changement à 6 Mois
4.75%
Changement Annuel
2.02%
20 septembre, samedi