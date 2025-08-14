Devises / CART
CART: Maplebear Inc
41.50 USD 3.90 (8.59%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CART a changé de -8.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.43 et à un maximum de 44.33.
Suivez la dynamique Maplebear Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
41.43 44.33
Range Annuel
35.14 53.44
