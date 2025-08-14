통화 / CART
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CART: Maplebear Inc
41.50 USD 3.90 (8.59%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CART 환율이 오늘 -8.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.43이고 고가는 44.33이었습니다.
Maplebear Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CART News
- Amazon Adds New Partner In Grocery Push. Instacart Stock Falls.
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Maplebear Inc. (CART) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- 인스타카트, 뉴욕시 식료품 배달 노동자 최저 임금 승인에 하락
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Instacart stock
- Wells Fargo lifts EBITDA for rideshare, delivery on ad momentum
- What's Going On With Amazon Stock Wednesday? - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Instacart stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Analysis suggests Amazon Grocery market share gains may be slow
- Wells Fargo sizes worst-case OI scenario for Amazon grocery
- Wedbush cuts Instacart to Underperform on rising competition from Amazon
- Amazon Makes A Big Grocery Splash. Will It Be Enough To Erase Walmart's Lead?
- This Maplebear Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Maplebear (NASDAQ:CART)
- CoreWeave, Applied Materials And Hims & Hers Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 11-August 15): Are The Others In Your Portfolio? - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Walmart and rivals report, for the clearest look at the consumer yet. Will CEOs talk about the elephant in the room?
- Amazon analysts turn heads with surprising take on grocery plan
- Stock Market Rallies Amid Shifts Despite Hot Inflation; Amazon, CoreWeave In Focus: Weekly Review
- Instacart appoints Etsy CEO Josh Silverman to board of directors
- Amazon Vs. Walmart: One Clear Winner (NASDAQ:AMZN)
- Morgan Stanley reiterates Equalweight rating on Instacart stock at $48
- Amazon, IBD Stock Of The Day, Delivers Early Entry As Grocery Move Hits Rivals
일일 변동 비율
41.43 44.33
년간 변동
35.14 53.44
- 이전 종가
- 45.40
- 시가
- 43.76
- Bid
- 41.50
- Ask
- 41.80
- 저가
- 41.43
- 고가
- 44.33
- 볼륨
- 28.515 K
- 일일 변동
- -8.59%
- 월 변동
- -3.87%
- 6개월 변동
- 4.75%
- 년간 변동율
- 2.02%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K