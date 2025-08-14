Währungen / CART
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CART: Maplebear Inc
45.40 USD 0.52 (1.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CART hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.70 bis zu einem Hoch von 45.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maplebear Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CART News
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Maplebear Inc. (CART) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- Mindestlohn in New York belastet Instacart-Aktie
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für Instacart-Aktie
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Instacart stock
- Wells Fargo lifts EBITDA for rideshare, delivery on ad momentum
- What's Going On With Amazon Stock Wednesday? - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Instacart stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Analysis suggests Amazon Grocery market share gains may be slow
- Wells Fargo sizes worst-case OI scenario for Amazon grocery
- Wedbush cuts Instacart to Underperform on rising competition from Amazon
- Amazon Makes A Big Grocery Splash. Will It Be Enough To Erase Walmart's Lead?
- This Maplebear Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday - Monday.Com (NASDAQ:MNDY), Maplebear (NASDAQ:CART)
- CoreWeave, Applied Materials And Hims & Hers Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 11-August 15): Are The Others In Your Portfolio? - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- Walmart and rivals report, for the clearest look at the consumer yet. Will CEOs talk about the elephant in the room?
- Amazon analysts turn heads with surprising take on grocery plan
- Stock Market Rallies Amid Shifts Despite Hot Inflation; Amazon, CoreWeave In Focus: Weekly Review
- Instacart appoints Etsy CEO Josh Silverman to board of directors
- Amazon Vs. Walmart: One Clear Winner (NASDAQ:AMZN)
- Morgan Stanley reiterates Equalweight rating on Instacart stock at $48
- Amazon, IBD Stock Of The Day, Delivers Early Entry As Grocery Move Hits Rivals
- Amazon's Grocery Delivery Expansion Seen As Game-Changer In $90-Billion Online Market Opportunity - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Tagesspanne
44.70 45.76
Jahresspanne
35.14 53.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.88
- Eröffnung
- 44.84
- Bid
- 45.40
- Ask
- 45.70
- Tief
- 44.70
- Hoch
- 45.76
- Volumen
- 7.689 K
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- 5.17%
- 6-Monatsänderung
- 14.59%
- Jahresänderung
- 11.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K