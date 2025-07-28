FiyatlarBölümler
Dövizler / BTCS
Geri dön - Hisse senetleri

BTCS: BTCS Inc

4.78 USD 0.13 (2.65%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTCS fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.57 ve Yüksek fiyatı olarak 4.89 aralığında işlem gördü.

BTCS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCS haberleri

Günlük aralık
4.57 4.89
Yıllık aralık
1.10 8.49
Önceki kapanış
4.91
Açılış
4.83
Satış
4.78
Alış
5.08
Düşük
4.57
Yüksek
4.89
Hacim
3.296 K
Günlük değişim
-2.65%
Aylık değişim
17.16%
6 aylık değişim
210.39%
Yıllık değişim
312.07%
21 Eylül, Pazar