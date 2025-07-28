Валюты / BTCS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTCS: BTCS Inc
4.83 USD 0.12 (2.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTCS за сегодня изменился на 2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой BTCS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTCS
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- BTCS to issue ethereum-based dividend and loyalty payment
- BTCS announces Ethereum dividend
- BTCS Stock Surges 10% As Company Launches First-Ever Blockchain Dividend, Paying Shareholders Directly In Ethereum - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BTCS to pay shareholders $0.05 ethereum dividend, offers loyalty bonus
- BTCS stock price target raised to $7 from $5 at H.C. Wainwright
- Former US Representative Matt Gaetz Buys Pudgy Penguins' PENGU, Calls It 'Digital Penguins'
- How to Play BTM Stock Post Solid Q2 Results Amid Kiosk Expansion
- BTM's Q2 BTM Kiosks Revenues Rise 5.9% Y/Y: Will the Upside Continue?
- HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitcoin Depot Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- BitMine’s Ethereum Holdings Top 833,000, Becoming The Largest ETH Treasury Globally
- BTCS files legal opinion for at-the-market offering on Nasdaq
- Bitcoin Depot vs. BTCS: Which Stock Will Ride the Next Crypto Wave?
- Ethereum Treasury Strategy: BTCS Seeks $2 Billion Raise For Crypto Accumulation
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- 'Turkey's Uber' Joins Strategy, Tesla As Bitcoin Treasury Company
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- Bitcoin Depot Rides on Kiosk Expansion: Bullish on Bitcoin Potential?
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
Дневной диапазон
4.46 4.84
Годовой диапазон
1.10 8.49
- Предыдущее закрытие
- 4.71
- Open
- 4.72
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Low
- 4.46
- High
- 4.84
- Объем
- 1.929 K
- Дневное изменение
- 2.55%
- Месячное изменение
- 18.38%
- 6-месячное изменение
- 213.64%
- Годовое изменение
- 316.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.