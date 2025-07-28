КотировкиРазделы
BTCS: BTCS Inc

4.83 USD 0.12 (2.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTCS за сегодня изменился на 2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.84.

Следите за динамикой BTCS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.46 4.84
Годовой диапазон
1.10 8.49
Предыдущее закрытие
4.71
Open
4.72
Bid
4.83
Ask
5.13
Low
4.46
High
4.84
Объем
1.929 K
Дневное изменение
2.55%
Месячное изменение
18.38%
6-месячное изменение
213.64%
Годовое изменение
316.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.