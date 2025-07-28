Divisas / BTCS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BTCS: BTCS Inc
4.78 USD 0.05 (1.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTCS de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.63, mientras que el máximo ha alcanzado 4.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BTCS Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCS News
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- BTCS to issue ethereum-based dividend and loyalty payment
- BTCS announces Ethereum dividend
- BTCS Stock Surges 10% As Company Launches First-Ever Blockchain Dividend, Paying Shareholders Directly In Ethereum - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- BTCS to pay shareholders $0.05 ethereum dividend, offers loyalty bonus
- BTCS stock price target raised to $7 from $5 at H.C. Wainwright
- Former US Representative Matt Gaetz Buys Pudgy Penguins' PENGU, Calls It 'Digital Penguins'
- How to Play BTM Stock Post Solid Q2 Results Amid Kiosk Expansion
- BTM's Q2 BTM Kiosks Revenues Rise 5.9% Y/Y: Will the Upside Continue?
- HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitcoin Depot Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- BitMine’s Ethereum Holdings Top 833,000, Becoming The Largest ETH Treasury Globally
- BTCS files legal opinion for at-the-market offering on Nasdaq
- Bitcoin Depot vs. BTCS: Which Stock Will Ride the Next Crypto Wave?
- Ethereum Treasury Strategy: BTCS Seeks $2 Billion Raise For Crypto Accumulation
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- 'Turkey's Uber' Joins Strategy, Tesla As Bitcoin Treasury Company
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- Bitcoin Depot Rides on Kiosk Expansion: Bullish on Bitcoin Potential?
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
Rango diario
4.63 4.90
Rango anual
1.10 8.49
- Cierres anteriores
- 4.83
- Open
- 4.78
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.63
- High
- 4.90
- Volumen
- 2.119 K
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 17.16%
- Cambio a 6 meses
- 210.39%
- Cambio anual
- 312.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B