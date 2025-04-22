FiyatlarBölümler
Dövizler / BTCO
Geri dön - Hisse senetleri

BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

114.89 USD 2.39 (2.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTCO fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.89 ve Yüksek fiyatı olarak 116.26 aralığında işlem gördü.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCO haberleri

Günlük aralık
114.89 116.26
Yıllık aralık
58.86 122.65
Önceki kapanış
117.28
Açılış
116.00
Satış
114.89
Alış
115.19
Düşük
114.89
Yüksek
116.26
Hacim
238
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
5.26%
6 aylık değişim
37.77%
Yıllık değişim
81.59%
21 Eylül, Pazar