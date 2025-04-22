クォートセクション
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

117.28 USD 1.92 (1.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTCOの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり116.82の安値と117.65の高値で取引されました。

Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
116.82 117.65
1年のレンジ
58.86 122.65
以前の終値
115.36
始値
117.21
買値
117.28
買値
117.58
安値
116.82
高値
117.65
出来高
340
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
7.45%
6ヶ月の変化
40.64%
1年の変化
85.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K