시세섹션
통화 / BTCO
주식로 돌아가기

BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

114.89 USD 2.39 (2.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BTCO 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 114.89이고 고가는 116.26이었습니다.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCO News

일일 변동 비율
114.89 116.26
년간 변동
58.86 122.65
이전 종가
117.28
시가
116.00
Bid
114.89
Ask
115.19
저가
114.89
고가
116.26
볼륨
238
일일 변동
-2.04%
월 변동
5.26%
6개월 변동
37.77%
년간 변동율
81.59%
20 9월, 토요일