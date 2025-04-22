Divisas / BTCO
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
115.36 USD 1.23 (1.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTCO de hoy ha cambiado un -1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.43, mientras que el máximo ha alcanzado 116.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
114.43 116.11
Rango anual
58.86 122.65
- Cierres anteriores
- 116.59
- Open
- 115.94
- Bid
- 115.36
- Ask
- 115.66
- Low
- 114.43
- High
- 116.11
- Volumen
- 315
- Cambio diario
- -1.05%
- Cambio mensual
- 5.69%
- Cambio a 6 meses
- 38.34%
- Cambio anual
- 82.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B