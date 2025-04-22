KurseKategorien
Währungen / BTCO
Zurück zum Aktien

BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

115.98 USD 1.30 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTCO hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.92 bis zu einem Hoch von 116.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
115.92 116.01
Jahresspanne
58.86 122.65
Vorheriger Schlusskurs
117.28
Eröffnung
116.00
Bid
115.98
Ask
116.28
Tief
115.92
Hoch
116.01
Volumen
10
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
6.26%
6-Monatsänderung
39.08%
Jahresänderung
83.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K