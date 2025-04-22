Währungen / BTCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
115.98 USD 1.30 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTCO hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.92 bis zu einem Hoch von 116.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
115.92 116.01
Jahresspanne
58.86 122.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.28
- Eröffnung
- 116.00
- Bid
- 115.98
- Ask
- 116.28
- Tief
- 115.92
- Hoch
- 116.01
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 6.26%
- 6-Monatsänderung
- 39.08%
- Jahresänderung
- 83.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K