Valute / BTCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
114.89 USD 2.39 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTCO ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.89 e ad un massimo di 116.26.
Segui le dinamiche di Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
114.89 116.26
Intervallo Annuale
58.86 122.65
- Chiusura Precedente
- 117.28
- Apertura
- 116.00
- Bid
- 114.89
- Ask
- 115.19
- Minimo
- 114.89
- Massimo
- 116.26
- Volume
- 238
- Variazione giornaliera
- -2.04%
- Variazione Mensile
- 5.26%
- Variazione Semestrale
- 37.77%
- Variazione Annuale
- 81.59%
20 settembre, sabato