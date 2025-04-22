Валюты / BTCO
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
116.59 USD 1.58 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTCO за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.52, а максимальная — 116.65.
Следите за динамикой Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
114.52 116.65
Годовой диапазон
58.86 122.65
- Предыдущее закрытие
- 115.01
- Open
- 115.21
- Bid
- 116.59
- Ask
- 116.89
- Low
- 114.52
- High
- 116.65
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 6.82%
- 6-месячное изменение
- 39.81%
- Годовое изменение
- 84.27%
