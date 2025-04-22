КотировкиРазделы
BTCO: Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

116.59 USD 1.58 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTCO за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.52, а максимальная — 116.65.

Следите за динамикой Invesco Galaxy Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.52 116.65
Годовой диапазон
58.86 122.65
Предыдущее закрытие
115.01
Open
115.21
Bid
116.59
Ask
116.89
Low
114.52
High
116.65
Объем
191
Дневное изменение
1.37%
Месячное изменение
6.82%
6-месячное изменение
39.81%
Годовое изменение
84.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.