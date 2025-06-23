FiyatlarBölümler
Dövizler / BSBK
Geri dön - Hisse senetleri

BSBK: Bogota Financial Corp

9.40 USD 0.15 (1.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BSBK fiyatı bugün 1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.20 ve Yüksek fiyatı olarak 9.49 aralığında işlem gördü.

Bogota Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSBK haberleri

Günlük aralık
9.20 9.49
Yıllık aralık
6.59 9.50
Önceki kapanış
9.25
Açılış
9.33
Satış
9.40
Alış
9.70
Düşük
9.20
Yüksek
9.49
Hacim
24
Günlük değişim
1.62%
Aylık değişim
0.97%
6 aylık değişim
23.68%
Yıllık değişim
11.64%
21 Eylül, Pazar