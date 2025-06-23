Dövizler / BSBK
BSBK: Bogota Financial Corp
9.40 USD 0.15 (1.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BSBK fiyatı bugün 1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.20 ve Yüksek fiyatı olarak 9.49 aralığında işlem gördü.
Bogota Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Bogota Financial receives approval for 5% stock repurchase program
- Bogota financial director Masterson buys $9,060 in shares
Günlük aralık
9.20 9.49
Yıllık aralık
6.59 9.50
- Önceki kapanış
- 9.25
- Açılış
- 9.33
- Satış
- 9.40
- Alış
- 9.70
- Düşük
- 9.20
- Yüksek
- 9.49
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 1.62%
- Aylık değişim
- 0.97%
- 6 aylık değişim
- 23.68%
- Yıllık değişim
- 11.64%
21 Eylül, Pazar