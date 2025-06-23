Währungen / BSBK
BSBK: Bogota Financial Corp
9.25 USD 0.10 (1.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSBK hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.25 bis zu einem Hoch von 9.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bogota Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BSBK News
Tagesspanne
9.25 9.36
Jahresspanne
6.59 9.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.15
- Eröffnung
- 9.32
- Bid
- 9.25
- Ask
- 9.55
- Tief
- 9.25
- Hoch
- 9.36
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- -0.64%
- 6-Monatsänderung
- 21.71%
- Jahresänderung
- 9.86%
