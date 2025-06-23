KurseKategorien
Währungen / BSBK
Zurück zum Aktien

BSBK: Bogota Financial Corp

9.25 USD 0.10 (1.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSBK hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.25 bis zu einem Hoch von 9.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bogota Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSBK News

Tagesspanne
9.25 9.36
Jahresspanne
6.59 9.50
Vorheriger Schlusskurs
9.15
Eröffnung
9.32
Bid
9.25
Ask
9.55
Tief
9.25
Hoch
9.36
Volumen
3
Tagesänderung
1.09%
Monatsänderung
-0.64%
6-Monatsänderung
21.71%
Jahresänderung
9.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K