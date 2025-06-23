통화 / BSBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BSBK: Bogota Financial Corp
9.40 USD 0.15 (1.62%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BSBK 환율이 오늘 1.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.20이고 고가는 9.49이었습니다.
Bogota Financial Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSBK News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.17%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.35%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.17%
- Bogota Financial receives approval for 5% stock repurchase program
- Bogota financial director Masterson buys $9,060 in shares
일일 변동 비율
9.20 9.49
년간 변동
6.59 9.50
- 이전 종가
- 9.25
- 시가
- 9.33
- Bid
- 9.40
- Ask
- 9.70
- 저가
- 9.20
- 고가
- 9.49
- 볼륨
- 24
- 일일 변동
- 1.62%
- 월 변동
- 0.97%
- 6개월 변동
- 23.68%
- 년간 변동율
- 11.64%
20 9월, 토요일