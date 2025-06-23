Moedas / BSBK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSBK: Bogota Financial Corp
9.15 USD 0.05 (0.54%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSBK para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.15 e o mais alto foi 9.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Bogota Financial Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSBK Notícias
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.17%
- Indonésia - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice IDX Composite avançou 1,17%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.35%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.17%
- Bogota Financial receives approval for 5% stock repurchase program
- Bogota financial director Masterson buys $9,060 in shares
Faixa diária
9.15 9.40
Faixa anual
6.59 9.50
- Fechamento anterior
- 9.20
- Open
- 9.40
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Low
- 9.15
- High
- 9.40
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- -1.72%
- Mudança de 6 meses
- 20.39%
- Mudança anual
- 8.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh