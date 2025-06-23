Валюты / BSBK
BSBK: Bogota Financial Corp
9.20 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSBK за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.20, а максимальная — 9.46.
Следите за динамикой Bogota Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BSBK
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.17%
- Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 1,20%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.35%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.17%
- Bogota Financial receives approval for 5% stock repurchase program
- Bogota financial director Masterson buys $9,060 in shares
Дневной диапазон
9.20 9.46
Годовой диапазон
6.59 9.50
- Предыдущее закрытие
- 9.22
- Open
- 9.46
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Low
- 9.20
- High
- 9.46
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- 21.05%
- Годовое изменение
- 9.26%
