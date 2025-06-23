Valute / BSBK
BSBK: Bogota Financial Corp
9.40 USD 0.15 (1.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSBK ha avuto una variazione del 1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.49.
Segui le dinamiche di Bogota Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BSBK News
- Bogota Financial receives approval for 5% stock repurchase program
- Bogota financial director Masterson buys $9,060 in shares
Intervallo Giornaliero
9.20 9.49
Intervallo Annuale
6.59 9.50
- Chiusura Precedente
- 9.25
- Apertura
- 9.33
- Bid
- 9.40
- Ask
- 9.70
- Minimo
- 9.20
- Massimo
- 9.49
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 1.62%
- Variazione Mensile
- 0.97%
- Variazione Semestrale
- 23.68%
- Variazione Annuale
- 11.64%
21 settembre, domenica