QuotazioniSezioni
Valute / BSBK
Tornare a Azioni

BSBK: Bogota Financial Corp

9.40 USD 0.15 (1.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSBK ha avuto una variazione del 1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.49.

Segui le dinamiche di Bogota Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSBK News

Intervallo Giornaliero
9.20 9.49
Intervallo Annuale
6.59 9.50
Chiusura Precedente
9.25
Apertura
9.33
Bid
9.40
Ask
9.70
Minimo
9.20
Massimo
9.49
Volume
24
Variazione giornaliera
1.62%
Variazione Mensile
0.97%
Variazione Semestrale
23.68%
Variazione Annuale
11.64%
21 settembre, domenica