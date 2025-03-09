FiyatlarBölümler
Dövizler / BIPH
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes

17.4900 USD 0.0600 (0.34%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BIPH fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.3450 ve Yüksek fiyatı olarak 17.5700 aralığında işlem gördü.

Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
17.3450 17.5700
Yıllık aralık
15.4000 20.3600
Önceki kapanış
17.4300
Açılış
17.3450
Satış
17.4900
Alış
17.4930
Düşük
17.3450
Yüksek
17.5700
Hacim
16
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
1.54%
6 aylık değişim
5.42%
Yıllık değişim
-10.03%
21 Eylül, Pazar