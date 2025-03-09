QuotazioniSezioni
Valute / BIPH
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes

17.2800 USD 0.2100 (1.20%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIPH ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.2800 e ad un massimo di 17.4140.

Segui le dinamiche di Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.2800 17.4140
Intervallo Annuale
15.4000 20.3600
Chiusura Precedente
17.4900
Apertura
17.4133
Bid
17.2800
Ask
17.2830
Minimo
17.2800
Massimo
17.4140
Volume
8
Variazione giornaliera
-1.20%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
4.16%
Variazione Annuale
-11.11%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev