BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes
17.2800 USD 0.2100 (1.20%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIPH ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.2800 e ad un massimo di 17.4140.
Segui le dinamiche di Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.2800 17.4140
Intervallo Annuale
15.4000 20.3600
- Chiusura Precedente
- 17.4900
- Apertura
- 17.4133
- Bid
- 17.2800
- Ask
- 17.2830
- Minimo
- 17.2800
- Massimo
- 17.4140
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 4.16%
- Variazione Annuale
- -11.11%