Курс BIPH за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.5956, а максимальная — 17.7100.

Следите за динамикой Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.