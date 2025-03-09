Währungen / BIPH
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes
17.4300 USD 0.2250 (1.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIPH hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.4300 bis zu einem Hoch von 17.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.4300 17.7000
Jahresspanne
15.4000 20.3600
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.6550
- Eröffnung
- 17.5400
- Bid
- 17.4300
- Ask
- 17.4330
- Tief
- 17.4300
- Hoch
- 17.7000
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.27%
- Monatsänderung
- 1.19%
- 6-Monatsänderung
- 5.06%
- Jahresänderung
- -10.34%
