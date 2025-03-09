KurseKategorien
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes

17.4300 USD 0.2250 (1.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIPH hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.4300 bis zu einem Hoch von 17.7000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.4300 17.7000
Jahresspanne
15.4000 20.3600
Vorheriger Schlusskurs
17.6550
Eröffnung
17.5400
Bid
17.4300
Ask
17.4330
Tief
17.4300
Hoch
17.7000
Volumen
13
Tagesänderung
-1.27%
Monatsänderung
1.19%
6-Monatsänderung
5.06%
Jahresänderung
-10.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K