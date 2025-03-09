クォートセクション
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes

17.4300 USD 0.2250 (1.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIPHの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり17.4300の安値と17.7000の高値で取引されました。

Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.4300 17.7000
1年のレンジ
15.4000 20.3600
以前の終値
17.6550
始値
17.5400
買値
17.4300
買値
17.4330
安値
17.4300
高値
17.7000
出来高
13
1日の変化
-1.27%
1ヶ月の変化
1.19%
6ヶ月の変化
5.06%
1年の変化
-10.34%
