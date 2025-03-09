CotationsSections
Devises / BIPH
BIPH: Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes

17.4900 USD 0.0600 (0.34%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BIPH a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.3450 et à un maximum de 17.5700.

Suivez la dynamique Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.3450 17.5700
Range Annuel
15.4000 20.3600
Clôture Précédente
17.4300
Ouverture
17.3450
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Plus Bas
17.3450
Plus Haut
17.5700
Volume
16
Changement quotidien
0.34%
Changement Mensuel
1.54%
Changement à 6 Mois
5.42%
Changement Annuel
-10.03%
20 septembre, samedi