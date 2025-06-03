FiyatlarBölümler
BHM: Bluerock Homes Trust Inc Class A

11.16 USD 0.16 (1.45%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BHM fiyatı bugün 1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.90 ve Yüksek fiyatı olarak 11.19 aralığında işlem gördü.

Bluerock Homes Trust Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.90 11.19
Yıllık aralık
9.30 16.53
Önceki kapanış
11.00
Açılış
11.00
Satış
11.16
Alış
11.46
Düşük
10.90
Yüksek
11.19
Hacim
27
Günlük değişim
1.45%
Aylık değişim
-13.89%
6 aylık değişim
-1.85%
Yıllık değişim
-24.44%
21 Eylül, Pazar