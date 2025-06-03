Valute / BHM
BHM: Bluerock Homes Trust Inc Class A
11.16 USD 0.16 (1.45%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHM ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 11.19.
Segui le dinamiche di Bluerock Homes Trust Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.90 11.19
Intervallo Annuale
9.30 16.53
- Chiusura Precedente
- 11.00
- Apertura
- 11.00
- Bid
- 11.16
- Ask
- 11.46
- Minimo
- 10.90
- Massimo
- 11.19
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 1.45%
- Variazione Mensile
- -13.89%
- Variazione Semestrale
- -1.85%
- Variazione Annuale
- -24.44%
21 settembre, domenica