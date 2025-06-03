クォートセクション
通貨 / BHM
BHM: Bluerock Homes Trust Inc Class A

11.00 USD 0.89 (7.49%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHMの今日の為替レートは、-7.49%変化しました。日中、通貨は1あたり10.89の安値と11.60の高値で取引されました。

Bluerock Homes Trust Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.89 11.60
1年のレンジ
9.30 16.53
以前の終値
11.89
始値
11.50
買値
11.00
買値
11.30
安値
10.89
高値
11.60
出来高
29
1日の変化
-7.49%
1ヶ月の変化
-15.12%
6ヶ月の変化
-3.25%
1年の変化
-25.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K