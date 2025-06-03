Курс BHM за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.20, а максимальная — 12.60.

Следите за динамикой Bluerock Homes Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.