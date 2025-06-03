Moedas / BHM
BHM: Bluerock Homes Trust Inc Class A
11.00 USD 0.89 (7.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHM para hoje mudou para -7.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.89 e o mais alto foi 11.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Bluerock Homes Trust Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
10.89 11.60
Faixa anual
9.30 16.53
- Fechamento anterior
- 11.89
- Open
- 11.50
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Low
- 10.89
- High
- 11.60
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -7.49%
- Mudança mensal
- -15.12%
- Mudança de 6 meses
- -3.25%
- Mudança anual
- -25.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh