Währungen / BHM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BHM: Bluerock Homes Trust Inc Class A
10.91 USD 0.09 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHM hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.91 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bluerock Homes Trust Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.91 11.00
Jahresspanne
9.30 16.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.00
- Eröffnung
- 11.00
- Bid
- 10.91
- Ask
- 11.21
- Tief
- 10.91
- Hoch
- 11.00
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- -15.82%
- 6-Monatsänderung
- -4.05%
- Jahresänderung
- -26.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K