Dövizler / BFAM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BFAM: Bright Horizons Family Solutions Inc
109.05 USD 1.95 (1.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BFAM fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.65 ve Yüksek fiyatı olarak 111.39 aralığında işlem gördü.
Bright Horizons Family Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFAM haberleri
- Are Business Services Stocks Lagging Barrett Business Services (BBSI) This Year?
- Bright Horizons (BFAM) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Is Barrett Business Services (BBSI) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- KinderCare Learning Companies: A Show-Me Stock Yet To Start A Turnaround (NYSE:KLC)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Earnings call transcript: Bright Horizons beats Q2 2025 EPS expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Bright Horizons (BFAM) Q2 Earnings
- Bright Horizons Family Solutions (BFAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bright Horizons Family Solutions (BFAM) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Healthcare Services (HCSG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bright Horizons Family Solutions: From Decline To Rise (NYSE:BFAM)
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Gaotu Techedu (NYSE:GOTU), Bright Horizons Family (NYSE:BFAM)
- MID: Growth ETF With An ESG Approach
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Bright Horizons Q4 2024 slides: diversified model drives 10% revenue growth
- Jefferies downgrades Bright Horizons stock citing enrollment plateau
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Stride Stock: Perhaps The Best In A Growing Space (NYSE:LRN)
- bright horizons announces new share repurchase program
- Bright Horizons CEO Stephen Kramer sells $1.26m in stock
- Harbor Long-Short Equity ETF Q4 2024 Commentary
- Garmin Homes In On Best Stocks Watchlist: Check Out New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Sprouts Profits Growing Like Crazy: Which Other Stocks Just Came Onto IBD's Top Stock Screens?
Günlük aralık
108.65 111.39
Yıllık aralık
103.75 139.70
- Önceki kapanış
- 111.00
- Açılış
- 111.39
- Satış
- 109.05
- Alış
- 109.35
- Düşük
- 108.65
- Yüksek
- 111.39
- Hacim
- 1.245 K
- Günlük değişim
- -1.76%
- Aylık değişim
- -6.56%
- 6 aylık değişim
- -14.01%
- Yıllık değişim
- -21.66%
21 Eylül, Pazar