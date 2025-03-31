FiyatlarBölümler
BFAM: Bright Horizons Family Solutions Inc

109.05 USD 1.95 (1.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BFAM fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.65 ve Yüksek fiyatı olarak 111.39 aralığında işlem gördü.

Bright Horizons Family Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
108.65 111.39
Yıllık aralık
103.75 139.70
Önceki kapanış
111.00
Açılış
111.39
Satış
109.05
Alış
109.35
Düşük
108.65
Yüksek
111.39
Hacim
1.245 K
Günlük değişim
-1.76%
Aylık değişim
-6.56%
6 aylık değişim
-14.01%
Yıllık değişim
-21.66%
21 Eylül, Pazar